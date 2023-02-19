Juan Pablo Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Torres 22 Haziran 2004 tarihinde Itagüí şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Torres Patiño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Torres Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Pablo Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Torres'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Pablo Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

Juan Pablo Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Torres şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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