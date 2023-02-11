Juan Pablo Zarate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Zarate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Zarate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Zarate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Zarate 17 Şubat 1991 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Pablo Zárate Fagiuoli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Zarate Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Pablo Zarate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Zarate'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Zarate Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Pablo Zarate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Pablo Zarate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Zarate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Monagas SC

1 Ocak 2018 yılında Zamora FC

1 Temmuz 2019 yılında Villa Mitre

8 Şubat 2021 yılında Cipolletti

8 Ocak 2022 yılında Villa Dálmine

1 Ocak 2023 yılında All Boys

Juan Pablo Zarate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Zarate şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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