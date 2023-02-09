Juan Pablo Zozaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Zozaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Pablo Zozaya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Pablo Zozaya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Pablo Zozaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Zozaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Pablo Zozaya

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Zozaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Zozaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Zozaya 13 Ağu 2001 tarihinde Necochea şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Zozaya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Pablo Zozaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Zozaya'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Zozayaboyu ve yaşı kaç

Juan Pablo Zozaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Pablo Zozaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Pablo Zozaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Zozaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Estudiantes II

Juan Pablo Zozaya kimdir

Juan Pablo Zozaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Zozaya şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Juan Pablo Zozaya nereli

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