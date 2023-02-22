Juan Pacchini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pacchini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pacchini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pacchini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pacchini 17 Haziran 2000 tarihinde Rafael Calzada şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Ignacio Pacchini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pacchini Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Group yapmaktadır. Juan Pacchini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pacchini'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Pacchini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pacchini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Pacchini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pacchini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Indep'te II

1 Ocak 2021 yılında Independiente

11 Şubat 2023 yılında Brown Adrogué

Juan Pacchini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pacchini şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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