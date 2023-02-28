Juan Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Palacios 12 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Barrenechi Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Palacios Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFEM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Palacios'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2022 yılında L. Artsakh

Juan Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Palacios şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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