Juan Patino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Patino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Patino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Patino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Patino 29 Kasım 1989 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Gabriel Patiño Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Patino Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Juan Patino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Patino'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Patino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Patino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Patino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Patino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Guaraní

1 Temmuz 2016 yılında Chiapas FC

30 Haziran 2017 yılında Guaraní

1 Temmuz 2017 yılında Racing Club

1 Ocak 2018 yılında Olimpia

31 Aralık 2018 yılında Racing Club

9 Ocak 2019 yılında Belgrano

30 Haziran 2019 yılında Racing Club

1 Temmuz 2019 yılında Cerro Porteño

31 Aralık 2020 yılında Racing Club

1 Ocak 2021 yılında Cerro Porteño

Juan Patino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Patino şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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