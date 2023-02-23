Juan Patrascu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Patrascu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Patrascu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Patrascu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Patrascu 15 Nisan 2004 tarihinde Ploiești şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Andres Pătrașcu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Patrascu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Paulesti futbol takımında oynamaktadır. CS Paulesti takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Patrascu'nin CS Paulesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Patrascu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Patrascu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Patrascu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Patrascu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Petrolul

14 Şubat 2023 yılında CS Paulesti

30 Haziran 2023 yılında Petrolul

Juan Patrascu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Patrascu şuan CS Paulesti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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