Juan Peinipil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Peinipil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Peinipil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Peinipil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Peinipil 15 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Ignacio Peinipil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Peinipil Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Peinipil, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Peinipil'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Peinipil Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Peinipil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Peinipil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Peinipil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Arsenal FC II

1 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

Juan Peinipil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Peinipil şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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