Juan Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Perez 15 Temmuz 1996 tarihinde Almudévar şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Manuel Pérez Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Perez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Juan Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Perez'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Juan Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2019 yılında Osasuna

20 Ocak 2023 yılında SD Huesca

Juan Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Perez şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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