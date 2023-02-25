Juan Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Juan Perez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Perez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.