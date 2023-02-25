Juan Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Perez 25 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Pérez Suaza şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Perez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vargas - SportCapital EC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Perez'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Juan Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Temmuz 2021 yılında CD América
9 Şubat 2023 yılında CS Emelec
30 Haziran 2024 yılında CD América
Juan Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Perez şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.
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