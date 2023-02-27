Juan Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Perez 23 Mart 1991 tarihinde Montelíbano şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Pérez Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Perez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JHEYMAN SPORTS yapmaktadır. Juan Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Perez'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2015 yılında Indep. Medellín

22 Temmuz 2015 yılında Junior FC

31 Aralık 2015 yılında Indep. Medellín

20 Ocak 2016 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2016 yılında Tiburones Rojos

31 Aralık 2016 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2017 yılında Celaya

1 Temmuz 2018 yılında Pachuca

11 Ocak 2019 yılında Millonarios

31 Aralık 2019 yılında Pachuca

1 Ocak 2020 yılında CD América

1 Ocak 2021 yılında Rionegro Águila

30 Haziran 2021 yılında CD América

16 Temmuz 2021 yılında Once Caldas

30 Haziran 2022 yılında CD América

8 Ocak 2023 yılında Sport Huancayo

Juan Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Perez şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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