Juan Quinones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Quinones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Quinones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Quinones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Quinones 25 Mart 2001 tarihinde Chimbote şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Juan Jesús Quiñones Goicochea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Quinones Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 7 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Quinones'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Quinones Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanqg1/

Juan Quinones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Quinones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Quinones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Quinones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2020 yılında Chavelines

7 Nisan 2021 yılında César Vallejo

Juan Quinones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Quinones şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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