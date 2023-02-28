Juan Randazzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Randazzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Randazzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Randazzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Randazzo 11 Ekim 1994 tarihinde Luján şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Cruz Randazzo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Randazzo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Randazzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Randazzo'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Randazzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Randazzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Randazzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Randazzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2015 yılında Club Flandria

18 Temmuz 2020 yılında Estudiantes BA

1 Ocak 2023 yılında UTC

Juan Randazzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Randazzo şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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