Juan Recalde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Recalde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Recalde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Recalde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Recalde 6 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Adrián Recalde Estigarribia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Recalde Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Recalde'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Recalde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Recalde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Recalde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Recalde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Recalde şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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