Juan Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Rojas 23 Aralık 1992 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Juan Diego Rojas Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Rojas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 17 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Rojas'nin Delfín SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında El Nacional B

13 Temmuz 2010 yılında Gualaceo SC

31 Aralık 2010 yılında El Nacional B

22 Şubat 2011 yılında Independiente B

12 Temmuz 2011 yılında Norte América

17 Ekim 2011 yılında Independiente B

27 Ocak 2015 yılında Deportivo Quito

2 Şubat 2016 yılında CD River Plate

31 Aralık 2016 yılında Deportivo Quito

24 Ocak 2017 yılında CD River Plate

5 Şubat 2018 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2018 yılında Guayaquil City

17 Ocak 2019 yılında Delfín SC

Juan Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Rojas şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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