Juan Romagnoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Romagnoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Romagnoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Romagnoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Romagnoli 20 Haziran 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Bautista Romagnoli Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Romagnoli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFEGE SPORTS I.M., S.L. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Romagnoli'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Romagnoli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanromagnolii/

Juan Romagnoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Romagnoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Romagnoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Romagnoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AD Alcorcón B

1 Temmuz 2017 yılında CD Toledo

1 Temmuz 2018 yılında Júpiter Leonés

10 Temmuz 2019 yılında Cienciano

1 Ocak 2022 yılında Querétaro FC

17 Ocak 2023 yılında Cienciano

Juan Romagnoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Romagnoli şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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