Juan Romagnoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Romagnoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Romagnoli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Romagnoli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Juan Romagnoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Romagnoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Romagnoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Romagnoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Romagnoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Romagnoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Romagnoli 20 Haziran 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Bautista Romagnoli Costa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Romagnoli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFEGE SPORTS I.M., S.L. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Romagnoli'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Romagnoli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanromagnolii/

Juan Romagnoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Romagnoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Romagnoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Romagnoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AD Alcorcón B

1 Temmuz 2017 yılında CD Toledo

1 Temmuz 2018 yılında Júpiter Leonés

10 Temmuz 2019 yılında Cienciano

1 Ocak 2022 yılında Querétaro FC

17 Ocak 2023 yılında Cienciano

Juan Romagnoli kimdir

Juan Romagnoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Romagnoli şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Romagnoli nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Ragab Nabil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ragab Nabil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ragab Nabil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ragab Nabil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seif Teka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Teka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seif Teka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Teka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Abisab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Abisab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Abisab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Abisab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi