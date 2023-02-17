Juan Roman Zarza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Roman Zarza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Roman Zarza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Roman Zarza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Roman Zarza 13 Eylül 2001 tarihinde San Fernando şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Roman Zarza Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Juan Roman Zarza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Roman Zarza'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Roman Zarza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Roman Zarza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Roman Zarza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Roman Zarza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mayıs 2019 yılında Indep'te II

7 Şubat 2023 yılında Tristan Suarez

31 Aralık 2023 yılında Indep'te II

Juan Roman Zarza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Roman Zarza şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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