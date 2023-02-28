Juan Salcedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Salcedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Salcedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Salcedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Salcedo 12 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Jesus Salcedo Zarate şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Salcedo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Salcedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Salcedo'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Juan Salcedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Salcedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Ekim 2020 yılında Club Cerro U23
1 Ocak 2022 yılında Trinidense
Juan Salcedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Salcedo şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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