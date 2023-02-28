Juan Salcedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Salcedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Juan Salcedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Salcedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.