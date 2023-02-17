Juan Salomoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Salomoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Salomoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Salomoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Salomoni 7 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Salomoni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Salomoni, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Salomoni'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Salomoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Salomoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Salomoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Salomoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Salomoni şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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