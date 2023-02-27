Juan Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Sanchez 7 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Juan Gilbert Sánchez Rosales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Sanchez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DBS_SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Sanchez'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanni_r07/

Juan Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Independiente B

7 Ocak 2022 yılında Sport. Cristal

Juan Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Sanchez şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD El Nacional (-2015)

Ekvador U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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