Juan Sanchez Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Sanchez Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Sanchez Mino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Sanchez Mino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Sanchez Mino 1 Ocak 1990 tarihinde Saavedra şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Manuel Sánchez Miño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Sanchez Mino Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Sanchez Mino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Sanchez Mino'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Sanchez Mino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Sanchez Mino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Sanchez Mino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Sanchez Mino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2009 yılında Boca Juniors

30 Ağu 2014 yılında Torino

10 Şubat 2015 yılında Estudiantes

31 Aralık 2015 yılında Torino

5 Ocak 2016 yılında Cruzeiro

30 Haziran 2016 yılında Torino

22 Temmuz 2016 yılında Independiente

15 Eylül 2020 yılında Elche CF

17 Şubat 2021 yılında Estudiantes

14 Ocak 2022 yılında CA Colón

4 Ocak 2023 yılında Lanús

Juan Sanchez Mino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Sanchez Mino şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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