Juan Sforza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Sforza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Sforza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Sforza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Sforza 14 Şubat 2002 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Sebastián Sforza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Sforza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Juan Sforza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Sforza'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Sforza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juan_sforza/

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Juan Sforza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Sforza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Sforza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Sforza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Newell's II

1 Ocak 2021 yılında Newell's

Juan Sforza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Sforza şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Sforza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Santa Teresita, Club Atlético Newell's Old Boys (2015-01/2019)

Arjantin U17 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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