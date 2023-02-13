Juan Soriano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Soriano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Soriano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Soriano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Soriano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Soriano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Soriano

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Soriano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Soriano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Soriano 23 Ağu 1997 tarihinde Benacazón şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Soriano Oropesa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Soriano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RR-Soccer Management Agency yapmaktadır. Juan Soriano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Soriano'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Soriano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juan_soriano25/

Juan Sorianoboyu ve yaşı kaç

Juan Soriano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Soriano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Soriano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Soriano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla

5 Temmuz 2019 yılında CD Leganés

20 Temmuz 2020 yılında Sevilla

28 Eylül 2020 yılında Málaga CF

30 Haziran 2021 yılında Sevilla

1 Temmuz 2021 yılında CD Tenerife

Juan Soriano kimdir

Juan Soriano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Soriano şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Real Betis Balompié

Juan Soriano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Soriano nereli

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