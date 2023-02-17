Juan Strumia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Strumia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Strumia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Strumia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Strumia 14 Ekim 1999 tarihinde Río Cuarto şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Strumia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Group yapmaktadır. Juan Strumia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Strumia'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Strumia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Strumia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Strumia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Strumia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Belgrano II

1 Temmuz 2021 yılında Belgrano

Juan Strumia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Strumia şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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