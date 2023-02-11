Juan Tomicich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Tomicich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Tomicich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Tomicich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Tomicich 22 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Pablo Tomicich Llanes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Tomicich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Tomicich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Tomicich'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Tomicich Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Tomicich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Tomicich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Tomicich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2020 yılında Defensa II

14 Ocak 2022 yılında CA San Telmo

31 Aralık 2022 yılında Defensa II

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes RC

31 Aralık 2023 yılında Defensa II

Juan Tomicich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Tomicich şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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