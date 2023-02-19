Juan Vacca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Vacca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Vacca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Vacca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Vacca 12 Eylül 1997 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Vacca González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Vacca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASPILO yapmaktadır. Juan Vacca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Vacca'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Vacca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Vacca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Vacca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Vacca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CD La Equidad

15 Ocak 2021 yılında Union Magdalena

Juan Vacca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Vacca şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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