Juan Villar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Villar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Villar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Villar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Villar 19 Mayıs 1988 tarihinde Aroche şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Villar Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Villar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Viasport yapmaktadır. Juan Villar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Villar'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Villar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanvillarvazquez7/

Juan Villar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Villar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Villar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Villar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Recr. Huelva B

1 Ağu 2009 yılında San Roque Lepe

30 Haziran 2010 yılında Recr. Huelva B

1 Ağu 2010 yılında Recr. Huelva

23 Temmuz 2012 yılında Cádiz CF

2 Temmuz 2015 yılında Real Valladolid

1 Temmuz 2017 yılında CD Tenerife

27 Temmuz 2018 yılında Osasuna

20 Şubat 2020 yılında Rayo Vallecano

21 Temmuz 2020 yılında Osasuna

12 Eylül 2020 yılında UD Almería

5 Ağu 2022 yılında SD Huesca

31 Ocak 2023 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2023 yılında SD Huesca

Juan Villar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Villar şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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