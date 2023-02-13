Juan Villar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Villar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Villar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Villar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Juan Villar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Villar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Villar

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Villar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Villar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Villar 19 Mayıs 1988 tarihinde Aroche şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Villar Vázquez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Villar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Viasport yapmaktadır. Juan Villar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Villar'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Villar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanvillarvazquez7/

Juan Villarboyu ve yaşı kaç

Juan Villar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Villar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Villar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Villar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Recr. Huelva B

1 Ağu 2009 yılında San Roque Lepe

30 Haziran 2010 yılında Recr. Huelva B

1 Ağu 2010 yılında Recr. Huelva

23 Temmuz 2012 yılında Cádiz CF

2 Temmuz 2015 yılında Real Valladolid

1 Temmuz 2017 yılında CD Tenerife

27 Temmuz 2018 yılında Osasuna

20 Şubat 2020 yılında Rayo Vallecano

21 Temmuz 2020 yılında Osasuna

12 Eylül 2020 yılında UD Almería

5 Ağu 2022 yılında SD Huesca

31 Ocak 2023 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2023 yılında SD Huesca

Juan Villar kimdir

Juan Villar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Villar şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Villar nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Damian Musto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Musto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Musto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Musto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Naci Görür, üstüne basa basa uyardı! Deprem olacak illeri tek tek saydı! "Buralarda özenli olunsun diyoruz"
Naci Görür, üstüne basa basa uyardı! Deprem olacak illeri tek tek saydı! "Buralarda özenli olunsun diyoruz"
Prof. Dr. A. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. A. Tamer Aker'in biyografisi
Prof. Dr. A. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. A. Tamer Aker'in biyografisi
İvan Calero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Calero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Calero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Calero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?