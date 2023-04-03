Juanda Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanda Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanda Fuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanda Fuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanda Fuentes 19 Mayıs 2003 tarihinde Montería şehrinde doğmuştur. Kolombiya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Fuentes Garrido şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanda Fuentes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Juanda Fuentes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juanda Fuentes'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juanda Fuentes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juandavidfg10/

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Juanda Fuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juanda Fuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Juanda Fuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanda Fuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Barça U16

9 Temmuz 2019 yılında Barça U18

1 Temmuz 2021 yılında Barça U19

1 Temmuz 2022 yılında Barça Atlètic

Juanda Fuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanda Fuentes şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Juanda Fuentes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Aralık 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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