Juande Prados kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juande Prados Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juande Prados adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juande Prados Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juande Prados 12 Ağustos 1986 tarihinde Alicante şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan de Dios Prados López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juande Prados Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antbar Sports Spain yapmaktadır. Juande Prados, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 24 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Juande Prados'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juande Prados Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juande Prados isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juande Prados Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juande Prados futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Betis B

1 Temmuz 2006 yılında Betis

1 Ocak 2011 yılında Granada

30 Haziran 2011 yılında Betis

1 Ağustos 2011 yılında KVC Westerlo

1 Ağustos 2012 yılında Ponferradina

16 Temmuz 2014 yılında Spezia Calcio

26 Ağustos 2016 yılında UCAM Murcia

30 Haziran 2017 yılında Spezia Calcio

19 Temmuz 2018 yılında Perth Glory

9 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

28 Aralık 2020 yılında Kerala Blasters

24 Mart 2021 yılında Adelaide United

Juande Prados Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juande Prados şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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