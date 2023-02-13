Juande Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juande Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juande Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juande Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juande Rivas 7 Temmuz 1999 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan de Dios Rivas Margalef şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juande Rivas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Juande Rivas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 6 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Juande Rivas'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juande Rivas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanderivas5/

Juande Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juande Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juande Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juande Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında A. Malagueño

6 Ağu 2020 yılında Málaga CF

Juande Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juande Rivas şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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