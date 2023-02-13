Juanfran Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanfran Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanfran Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanfran Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanfran Moreno 11 Eylül 1988 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Francisco Moreno Fuertes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanfran Moreno Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Juanfran Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juanfran Moreno'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juanfran Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juanfran Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juanfran Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanfran Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Getafe CF B

1 Ağu 2008 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2009 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2009 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2013 yılında Betis

1 Temmuz 2014 yılında Watford

1 Eylül 2014 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2016 yılında Watford

12 Temmuz 2016 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2017 yılında Watford

1 Temmuz 2017 yılında Dep. La Coruña

13 Temmuz 2018 yılında CD Leganés

30 Haziran 2019 yılında Dep. La Coruña

30 Temmuz 2019 yılında Alanyaspor

1 Temmuz 2022 yılında Málaga CF

9 Ocak 2023 yılında Real Oviedo

Juanfran Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanfran Moreno şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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