Juanito Alfonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanito Alfonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanito Alfonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanito Alfonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanito Alfonso 24 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juanito José Alfonso Guevara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanito Alfonso Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juanito Alfonso'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juanito Alfonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juanito Alfonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juanito Alfonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanito Alfonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2015 yılında CD Capiatá

1 Temmuz 2017 yılında Trinidense

1 Ocak 2018 yılında CD Recoleta

15 Ekim 2020 yılında Luqueño

1 Temmuz 2021 yılında Gen. Caballero

Juanito Alfonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanito Alfonso şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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