Juanjo Narvaez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanjo Narvaez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanjo Narvaez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanjo Narvaez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanjo Narvaez 12 Şubat 1995 tarihinde San Juan de Pasto şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Kolombiya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan José Narváez Solarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanjo Narvaez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Juanjo Narvaez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juanjo Narvaez'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juanjo Narvaez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JotikNarvaez

http://www.instagram.com/jotiknarvaez/

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http://www.facebook.com/juanjosenarvaezsolarte

Juanjo Narvaez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juanjo Narvaez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juanjo Narvaez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanjo Narvaez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2012 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2015 yılında RM Kastilya

26 Ocak 2016 yılında Betis B

18 Ağu 2017 yılında Betis

29 Ocak 2018 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2018 yılında Betis

31 Ağu 2018 yılında UD Almería

30 Haziran 2019 yılında Betis

31 Ağu 2019 yılında Las Palmas

21 Temmuz 2020 yılında Betis

4 Eylül 2020 yılında Real Zaragoza

1 Eylül 2022 yılında Real Valladolid

30 Ocak 2023 yılında CD Leganés

30 Haziran 2023 yılında Real Valladolid

Juanjo Narvaez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanjo Narvaez şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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