Juanjo Nieto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanjo Nieto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juanjo Nieto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juanjo Nieto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juanjo Nieto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanjo Nieto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juanjo Nieto

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanjo Nieto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanjo Nieto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanjo Nieto 3 Ekim 1994 tarihinde Castellón şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan José Nieto Zarzoso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanjo Nieto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Juanjo Nieto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juanjo Nieto'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juanjo Nieto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanjoniieto/

Juanjo Nietoboyu ve yaşı kaç

Juanjo Nieto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juanjo Nieto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Juanjo Nieto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanjo Nieto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Castellón

16 Eylül 2013 yılında R. Valladolid B

6 Ağu 2015 yılında Atl. Baleares

18 Temmuz 2016 yılında RCD Mallorca B

14 Temmuz 2017 yılında Hércules CF

6 Ağu 2019 yılında Real Oviedo

9 Temmuz 2021 yılında UD Almería

1 Ocak 2023 yılında SD Huesca

Juanjo Nieto kimdir

Juanjo Nieto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanjo Nieto şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Juanjo Nieto nereli

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