Juanlu Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanlu Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanlu Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanlu Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanlu Sanchez 15 Ağu 2003 tarihinde Montequinto şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Luis Sánchez Velasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanlu Sanchez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Juanlu Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Juanlu Sanchez'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juanlu Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_JuanluSanchez

http://www.instagram.com/juanlusv_24/?hl=es

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Juanlu Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juanlu Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Juanlu Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanlu Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Altair U16

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla U16

1 Temmuz 2019 yılında Sevilla Atl.

8 Ağu 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2023 yılında Sevilla Atl.

Juanlu Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanlu Sanchez şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juanlu Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Los Caminantes, CD San Alberto Magno

İspanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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