Juanma Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanma Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juanma Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juanma Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juanma Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanma Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juanma Garcia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanma Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanma Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanma Garcia 20 Şubat 1993 tarihinde San José de la Rinconada şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Manuel García García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanma Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Juanma Garcia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juanma Garcia'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Juanma Garciaboyu ve yaşı kaç

Juanma Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juanma Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Juanma Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanma Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Coria CF

1 Haziran 2013 yılında Betis U19

1 Temmuz 2013 yılında Betis B

1 Ağu 2013 yılında CD Alcalá

1 Ocak 2014 yılında Betis B

10 Temmuz 2017 yılında CD Badajoz

5 Temmuz 2018 yılında Marbella FC

1 Temmuz 2019 yılında Burgos CF

23 Temmuz 2022 yılında Albacete

Juanma Garcia kimdir

Juanma Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanma Garcia şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Juanma Garcia nereli

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