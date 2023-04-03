Juanma Lendinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanma Lendinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanma Lendinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanma Lendinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanma Lendinez 29 Temmuz 2003 tarihinde Jaén şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Lendínez Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanma Lendinez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juanma Lendinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juanma Lendinez'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juanma Lendinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juanma Lendinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juanma Lendinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanma Lendinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2022 yılında Recre Granada

Juanma Lendinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanma Lendinez şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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