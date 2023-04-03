Juanma Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanma Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanma Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juanma Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juanma Lopez 23 Haziran 2002 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel López López şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juanma Lopez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Juanma Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juanma Lopez'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Juanma Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juanma Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Málaga CF Altyap
1 Temmuz 2019 yılında San Félix U19
1 Temmuz 2020 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2021 yılında A. Malagueño
Juanma Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juanma Lopez şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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