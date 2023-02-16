Juanmi Latasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanmi Latasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juanmi Latasa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juanmi Latasa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juanmi Latasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanmi Latasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanmi Latasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanmi Latasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanmi Latasa 23 Mart 2001 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Miguel Latasa Fernández Layos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanmi Latasa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Juanmi Latasa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Juanmi Latasa'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juanmi Latasa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jmlatasa/

Juanmi Latasaboyu ve yaşı kaç

Juanmi Latasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juanmi Latasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juanmi Latasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanmi Latasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2020 yılında RM Kastilya

26 Ağu 2022 yılında Getafe

30 Haziran 2023 yılında RM Kastilya

Juanmi Latasa kimdir

Juanmi Latasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanmi Latasa şuan Getafe takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Union Adarve (2013-2016)

Juanmi Latasa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juanmi Latasa nereli

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