Juanpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanpe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanpe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanpe 30 Nisan 1991 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Pedro Ramírez López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanpe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DRL yapmaktadır. Juanpe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 7 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Juanpe'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juanpe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juanpe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juanpe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanpe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2010 yılında Las Palmas

2 Eylül 2013 yılında Racing

1 Temmuz 2014 yılında Granada B

27 Ağu 2014 yılında Racing

30 Haziran 2015 yılında Granada

21 Temmuz 2015 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2016 yılında Granada

7 Temmuz 2016 yılında Girona FC

Juanpe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanpe şuan Girona FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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