Juanpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanpe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanpe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanpe 31 Mart 1996 tarihinde Jerez de la Frontera şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Pedro Jiménez Melero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanpe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Juanpe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 13 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Juanpe'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juanpe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JuanpeLele

http://www.instagram.com/jp8lele/?hl=es

Juanpe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juanpe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juanpe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanpe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cádiz CF B

3 Ocak 2017 yılında Mancha Real

30 Haziran 2017 yılında Cádiz CF B

23 Ağu 2018 yılında Sevilla Atl.

13 Ağu 2020 yılında CD Lugo

Juanpe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanpe şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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