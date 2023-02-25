Juba Aguieb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juba Aguieb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juba Aguieb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juba Aguieb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juba Aguieb 28 Kasım 1996 tarihinde Beni Messous şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juba Aguieb Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 16 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Juba Aguieb'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juba Aguieb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juba Aguieb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juba Aguieb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juba Aguieb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2020 yılında JS Kabylie

10 Nisan 2021 yılında USM El Harrach

16 Eylül 2021 yılında ASO Chlef

Juba Aguieb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juba Aguieb şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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