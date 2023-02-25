Juba Oukaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juba Oukaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juba Oukaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juba Oukaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juba Oukaci 8 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juba Oukaci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FH Sports Agency yapmaktadır. Juba Oukaci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juba Oukaci'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juba Oukaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juba Oukaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juba Oukaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juba Oukaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında JS Kabylie

8 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında JS Kabylie

Juba Oukaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juba Oukaci şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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