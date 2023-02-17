Jubril Adedeji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jubril Adedeji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jubril Adedeji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jubril Adedeji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jubril Adedeji 25 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jubril Adedeji Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jubril Adedeji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 17 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jubril Adedeji'nin HB Köge ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jubril Adedeji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jubril Adedeji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jubril Adedeji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jubril Adedeji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2018 yılında HB Köge U19

17 Ocak 2019 yılında HB Köge

Jubril Adedeji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jubril Adedeji şuan HB Köge takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.