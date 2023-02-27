Judicael Crillon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Judicael Crillon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Judicael Crillon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Judicael Crillon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Judicael Crillon 21 Kasım 1988 tarihinde Nancy şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Judicael Crillon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Judicael Crillon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 17 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Judicael Crillon'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Judicael Crillon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Judicael Crillon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Judicael Crillon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Judicael Crillon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında US Raon-l'Étape

1 Temmuz 2012 yılında SAS Epinal

8 Haziran 2013 yılında SR Colmar

1 Temmuz 2015 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2017 yılında Pau FC

1 Temmuz 2018 yılında FC Chambly Oise

17 Ağustos 2020 yılında RFCU Luxembourg

Judicael Crillon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Judicael Crillon şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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