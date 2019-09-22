Judo Ümitler Milli Takımı Balkan Şampiyonu oldu

Karadağ'ın Budva kentinde sona eren Ümitler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı.

Ümitler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile birinciliği elde etti. Karadağ'ın Budva kentinde sona eren şampiyonanın son gün müsabakaları sonunda Romanya 5 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya ile ikinciliği elde ederken Bosna Hersek 2 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalya ile üçüncü sırada yer aldı. Son gün tatamiye çıkan kadınlar 63 kiloda Fiden Öğel ve +70 kiloda Duygu Dirgen kazandıkları aldıkları altın madalya ile 1'incilik kürsüsüne çıktılar.

Balkan Şampiyonası'nı izleyenler arasında yer alan Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Songül Onur, 63 kiloda dereceye girenlere madalyalarını taktim etti.

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DHA