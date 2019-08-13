Judocular, Palandöken'in zirvesinde güç depoluyor

DÜNYA, Avrupa ve 2020 Olimpiyatları'na hazırlık kapsamında Erzurum'da kamp yapan Judo Genç Kadın ve Erkek ile Ümit Kadın Milli Takımı'nın antrenmanları adeta nefes kesiyor. Kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışma yapan sporcular, antrenmanlar kapsamında dağ koşusuna da çıktı. Palandöken Sıradağları arasında en dik olan 2800 rakımlı dağa tempolu bir şekilde tırmanan judocular, dağcılara bile parmak ısırttı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Palan Otel'de kampa giren Judo Milli Takımı sporcuları, antrenörler gözetiminde birbirinden zorlu idmanlarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu bölgede, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışma yapan sporcular, antrenmanlar kapsamında dağ koşusuna da çıktı. Palandöken Sıradağları arasında en dik olan dağa tempolu bir şekilde tırmanan judocular, dağcılara bile parmak ısırttı. Bu zorlu parkuru yaklaşık 1 saatte tamamlayan judocular zirveden aynı tempo ile indi. Antrenman sonunda su içinde kalan sporcular, hedeflerinde altın madalya olduğu için her zorluğa katlanmak zorunda olduklarını söyledi.

Genç Erkekler Judo Milli Takım Antrenörü Ahmet Oğuzhan Efemgil, "Eylül ayında Finlandiya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'deki ağırlık ve kondisyon kampımız başarıyla devam ediyor. Kurban Bayramı'nda bile çalışmalarımızı sürdürdük. Buradaki kampımız 18 Ağustos'ta bitecek ve minder kampı için Trabzon'a gideceğiz. Burada kadın sporcularımızla birlikte çalışıyoruz. Sporcular, Palandöken'in sıradağları içinde bulunan 2 bin 800 rakımlı en dik dağına tempolu bir şekilde çıkıp ve indiler. Bu gerçekten çok zor bir antrenmandı ama kadın ve erkeklerimiz bu zorlu parkuru birlikte tamamladılar" diye konuştu.

Eylül ayında yapılacak Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'na Genç Kadın ve Erkek Milli Takımı ile birlikte Palandöken'de hazırlanan 21 kişilik Kadın Milli Takım aday kadrosu da kuvvet, dayanıklılık ve randori antrenmanlarıyla şampiyona için kondisyon depolayacak. Günde çift antrenmanla form tutan Kadın Judo Milli Takım hazırlık kampında yer alan 16 yaşındaki Merve Azak ise şunları söyledi: "44 kiloda dünya sıralamasında 1'inci sıradayım. 8 yıldır bu sporu yapıyorum. Avrupa kupaları ve EYOF'ta istediğim sonuçları aldım. Bu başarıları sürdürmek istiyorum. Asıl hedefim Olimpiyatlar ama ondan önce gideceğim dünya şampiyonasında da 1'inci olmak istiyorum. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Bizimle yakından ilginin federasyon başkanımız ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum."

57 kiloda dünya sıralamasında birinci olan Özlem Yıldız ise, 8 yıldır judo yaptığını ve tek hedefinin katıldığı her şampiyona ve olimpiyatta Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmak olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Judo Genç Kadın Milli Takım antrenörü ile röp

-Kadın ve erkek milli takım sporcularının dağa tırmanması

-Judo Genç Erkek Milli Takım antrenörü ile röp

-Dağa tırmanan sporcu ile röp

-Antrenmandan dönen Kadın Milli Takım aday kadrosu sporcuları

-Antrenör ve sporcularla röp

(FOTOĞRAFLI)

DHA