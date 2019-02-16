Judoculardan Vali Çağatay’a ziyaret

Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazanan judocular, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul sporları judo kategorisinde Bitlis'i temsil edecek olan kız ve erkek sporcular Vali Çağatay'ı ziyaret etti. Grup yarışmalarında Bitlis'i temsil ederek düzenlenen okullar arası müsabakalarda başarı gösteren ve 16-17 Şubat 2019 tarihinde Türkiye birinciliği yarışmasına katılmayı hak kazanan yedi sporcu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Uzun ile birlikte Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaretti. Vali Çağatay ise müsabakaya katılacak öğrencilerimizle tek tek ilgilenerek başarılar diledi.

Kaynak: İHA