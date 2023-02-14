Juergen Elitim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juergen Elitim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juergen Elitim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juergen Elitim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juergen Elitim 13 Temmuz 1999 tarihinde Cartagena de Indias şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Kolombiya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juergen Farid Elitim Sepúlveda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juergen Elitim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Juergen Elitim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juergen Elitim'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juergen Elitim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juergenelitim_99/

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Juergen Elitim Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juergen Elitim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Juergen Elitim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juergen Elitim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında Watford U23

16 Ağu 2018 yılında Marbella FC

30 Haziran 2019 yılında Watford U23

1 Temmuz 2019 yılında Marbella FC

27 Temmuz 2020 yılında Watford U23

9 Ağu 2020 yılında Ponferradina

30 Haziran 2021 yılında Watford U23

9 Temmuz 2021 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2022 yılında Watford U23

2 Temmuz 2022 yılında Racing

30 Haziran 2023 yılında Watford U21

Juergen Elitim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juergen Elitim şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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