Juhani Pennanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juhani Pennanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juhani Pennanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juhani Pennanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juhani Pennanen 19 Şubat 1993 tarihinde Oulunsalo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juhani Pennanen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 16 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Juhani Pennanen'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juhani Pennanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juhani Pennanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juhani Pennanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juhani Pennanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında AC Oulu

25 Nisan 2012 yılında HauPa

30 Haziran 2012 yılında AC Oulu

27 Şubat 2014 yılında Kemi Kings

18 Ocak 2017 yılında OPS

16 Mart 2018 yılında AC Oulu

Juhani Pennanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juhani Pennanen şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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